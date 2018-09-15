Polis Girne’nin karanlık yüzüne ışık tuttu

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre,

KORDONDAN KALE ARKASINA: Cürümleri önleme Şubesi tarafından yapılan kontroller Kordonboyu’ndan başlayarak evsizlerin mekânına dönüşen Kale Arkası’nda son buldu. 20 kişi tutuklandı 15’i sınır dışı edildi. Ülkede yasal statüsü olmayan 5 kişi ise mahkemeye çıkarıldı

Turizmin başkenti Girne’de artış gösteren kriminal olayları önlemek için Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri önceki gece Girne sokaklarına döküldü.

1 Eylül tarihinde bankta uyuyan 26 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekipleri, Girne’nin en işlek caddesi Kordonboyu ve kale arkasını didik aradı, kimlik kontrolü yaptı.

Önceki gece saat 21.30 raddelerinde başlayan temizlik operasyonu, sabah saat 03.00 sıralarına kadar sürdü.

Yapılan operasyonda 20’ye yakın kişi tutuklanırken, 15’i mahkemeye çıkarılmadan ülkeden ihraç edildi, 5 kişi ise ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kalesi arkasında önceki gece CÖŞ ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta tecavüzkâr alet ele geçirildi

Kaçak yaşam her yerde

Girne Cürümleri Önleme Şube amiri Murat Bayram ve ekibi önceki gece Girne Atatürk Caddesi üzerinde kimlik soruşturması yaptı polise kimlik ibraz etmeyen şahısları gözaltına aldı.

Ülkede 1 yıldan fazladır ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kale arkasında ilginç görüntüler

Kontrollerine gecenin ilerleyen saatlerinde, kale arkasında devam eden polis ekipleri, ilginç görüntülerle karşılaştı. Yabancı uyruklu bir grup deniz kenarında yarı çıplak eğlenirken, kimlik kontrolüne yakalandı.

Park halindeki araçlarda da arama yapan polis, bir arabada “tecavüzkâr alet” ele geçirdi.

Ülkeye 30 günlük vize ile geldiği öğrenilen bir şahıs bankta uyurken, polisi görünce şok oldu

Bavulu ile bankta uyuyanlar

Gece geç saatlerde devam eden operasyonda bankta bavulu ile uyuyan iki şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle uyandırıldı. Aşırı alkollü oldukları tespit edilen şahısların görüntüleri ise içler acısıydı.

Alkol etkisi altında ayakta durmakta güçlük çeken ve polise izahat veremeyen iki kişi polise sevk edildi.

Edinilen bilgide, ülkede kalacak yerleri olmadığı tespit edilen ve bavulları ile banklarda sabahlayan iki kişine “Derbederlik” suçlaması getirilirken, dün sabah saatlerinde ülkeden ihraç edildiler.

Yabancı uyruklu bir grup deniz kenarında yarı çıplak eğlenirken, kimlik kontrolüne yakalandı

Bıçak bulundu

Kordonboyu Caddesi, mendirek, Girne Kalesi arkası, Baldöken Parkı, Girne Belediye binası çevresi ve çarşı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, CÖŞ ekipleri tarafından bank üzerinde yine yarı çıplak uyuyan bir kişinin üzerinde bıçak ele geçirildi.

Aşırı alkollü olduğu tespit edilen vatandaşın 30 günlük turist vizesi ile ülkeye geldiği ve gidecek yeri olmadığı için banklarda uyuduğu öğrenildi.

Alkol etkisi altında ayakta durmakta güçlük çeken ve polise izahat veremeyen bir kişi güçlükle polis aracına bindirildi

İnternet kafeler arandı

Sabahın ilk saatlerine kadar süren operasyonda polis ekipleri, ara sokaklarda da arama yaptı.

İnternet kafelerde de sıkı denetim yapan polis, yaşı 18 altında olan bir kişini polise sevk ederken, kanunsuz her hangi bir şey bulmadı.

Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

Girne Kordonboyun’da önceki gece ülkede izinsiz olarak tespit edilen

5 kişi dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti için, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar Arif Miah, İrfan Duran, Waqas Tarık, Sahınur Rahman ve Zohaib Ali’nin KKTC’de “İkamet İzinsiz” kaldıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Şengil, zanlıların önceki gece gerçekleşen operasyonda Kordonboyun’da tespit edildiklerini ifade ederek, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Şengil, zanlıların 1 yıldır ülkede kaçak kaldıklarını ve yaşamlarını nerede sürdürdükleri yönünde araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaparak 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.