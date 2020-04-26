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Polis göz açtırmıyor!

33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 12 kişi de maske takmadı.

26 Nisan 2020 Pazar 10:52
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Polis göz açtırmıyor!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25 – 26 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 22 kişinin kısmi, 11 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.04.2020 10:59
Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma Yasağı
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