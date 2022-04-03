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Polis göz açtırmıyor

Girne’de dün 22.00 ile bugün 02.00 arasında yapılan denetlemelerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 52 kişi tespit edildi. 

03 Nisan 2022 Pazar 18:21
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Polis göz açtırmıyor
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Trafikte ise 720 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında  ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 15 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da kontrol edilen bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte ise 580 araç kontrol edildi, 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı da 6 araç trafikten men edildi.

İskele’de de kontrol edilen kumarhaneler ve eğlence mekanlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte, 280 araç kontrol edildi, 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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GirneDenetimPolisKKTC
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