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Polis göz açtırmıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında, 30 Mart-05 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:34
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Polis göz açtırmıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında, 30 Mart-05 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 180 kişinin kısmi, 202 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 382 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 5 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

05-06 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında , ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 17 kişinin kısmi, 15 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği,1 kişinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSokağa Çıkma YasağıCoronavirüs
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