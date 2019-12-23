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Polis haftalık trafik kontrolü raporunu açıkladı

Son bir hafta içerisinde yapılan trafik kontrollerinde kontrol edilen 6 bin 892 araç sürücüsünden 918’i hakında ileri işlem uygulandı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 13:55
Polis haftalık trafik kontrolü raporunu açıkladı

16 – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 892 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 918’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 236’sı süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 137’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si alkollü araç kullanmak, 76’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 34’ü muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 8’ı "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü takside taksimetre bulundurmamak, veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 233’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
TrafikHaberKKTC
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