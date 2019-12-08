Polis, Halil Karakız’ın ölümü ile ilgili bir kişiyi tutukladı!

Girne’de geçtiğimiz Cuma günü eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil Karakız’ın, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi neticesinde, Halil Karakız’ın ölümünün “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G. (E-20) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.