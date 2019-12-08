Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta

Polis, Halil Karakız’ın ölümü ile ilgili bir kişiyi tutukladı!

08 Aralık 2019 Pazar 11:12
Polis, Halil Karakız’ın ölümü ile ilgili bir kişiyi tutukladı!

Girne’de geçtiğimiz Cuma günü eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil Karakız’ın, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi neticesinde, Halil Karakız’ın ölümünün “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.G. (E-20) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
Lefkoşa’da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
KKTC Gazete Manşetleri 08 Aralık 2019
KKTC Gazete Manşetleri 08 Aralık 2019
Tatar,Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri’nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı
Tatar,Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri’nin vefatı dolayısıyla başsağılığı mesajı yayımladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim