Polis Halk Koşusu 26 Haziran'da

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, 26 Haziran 2022 tarihinde Pazar günü, saat 07:30’da, Lefkoşa’da, 10 km’lik Halk Koşusu düzenlenecek
Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/1I5jvw0ijWXsgpbaQoC79LGKgz5rf7xRjoCliPCleyIY/edit
Koşu Haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877
Su İstasyonları: Güzergah boyunca üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.
İzaz-İkram: Koşu sonunda sporculara su, dondurma ve muz ikram edilecektir.
Ödüller: Tüm sporculara koşu sonunda katılım madalyası verilecektir.
Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelene madalyalarından ayrı kupa verilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın)
Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya
+18
19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya
40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya
65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya
Koşuya Kayıt: 01 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 26 Haziran Sabahı Saat 07:00’de yarışma başlangıç yerinde bitecektir.