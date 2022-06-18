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Polis Halk Koşusu 26 Haziran'da

18 Haziran 2022 Cumartesi 15:40
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Polis Halk Koşusu 26 Haziran'da
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Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında,  26 Haziran 2022 tarihinde Pazar günü, saat 07:30’da, Lefkoşa’da, 10 km’lik Halk Koşusu düzenlenecek

Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/1I5jvw0ijWXsgpbaQoC79LGKgz5rf7xRjoCliPCleyIY/edit

Koşu Haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877

Su İstasyonları: Güzergah boyunca üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır.

İzaz-İkram: Koşu sonunda sporculara su, dondurma ve muz ikram edilecektir.

Ödüller: Tüm sporculara koşu sonunda katılım madalyası verilecektir.

Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelene madalyalarından ayrı kupa verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ VE YAŞ KATEGORİSİ (Erkek) (Kadın) 

Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya  
+18
19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya

25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

65 ve Üstü :1, 2 ve 3’üncüye Madalya 

Koşuya Kayıt: 01 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 26 Haziran Sabahı Saat 07:00’de yarışma başlangıç yerinde bitecektir.

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