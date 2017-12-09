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Polis her yerde 3 kişiyi arıyor!

Narkotik ekiplerinin Girne ve Lefkoşa’da ele geçirdiği 643 gram Hint Keneviri ve 5 gram kokain ile ilgili tutukladığı üçü Rum sekiz kişi aleyhindeki soruşturma genişletildi

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
Polis her yerde 3 kişiyi arıyor!
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne ve Lefkoşa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Ele geçirilen 643.5 gram Hint Keneviri ve 5 gram Kokain ile ilgili 2 gündür poliste tutuklu bulunan Ahmed Khaled Faggal, Abdelrahman Sayed Ahmed, Mahmoud Ahmed Salem, Youssef Attıa İbrahim, Mohamad Rajab Baaj, Constantinos Christoforou, Chrıstakıs Polykarpou ve Maria Theocharous aleyhindeki tutukluluk süresi dün doldu.

Polis, alınan 2 günlük sürede 9 kişinin sorgulandığını 4 kişiden ifade aldı.

Uyuşturucu ile bağlantılı 8 kişi dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, olayla bağlantılı tutuklanan 8 kişinin soruşturmanın selameti için 7 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

Olay anımsatıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram mahkemede verdiği ifadede operasyonun bir ihbar üzerine yapıldığını anımsattı.

Ahmet Bayram, Karaoğlanoğlu’ndaki bir yurda düzenlenen baskında Ahmed Khaled Faggal’ın, 2 ayrı streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram Hint Keneviri ile yakalandığını Faggal’ın sorgusunda uyuşturucuyu, 4 Aralık’ta Abdelrahman Sayed Ahmed’den aldığını itiraf ettiğini belirten Bayram, polisin bu kez Ahmed’in kaldığı eve baskın yapıldığını söyledi.

Bayram,  evde yapılan aramada yaklaşık küçük gramlar halinde satışa hazır toplam 100 gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Ahmed’le birlikte aynı evde kalan Mahmoud Ahmed Salem, Youssef Attıa İbrahim’in yakalandığını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların evinde bulunan uyuşturucu ile ilgili verdikleri ifadelerinde, aralarında anlaşarak uyuşturucu maddeleri Kasım ayında üç ayrı tarihte her seferinde 56 gram olmak üzere toplam 168 gram olarak Lefkoşa’da Mohamad Rajab Baaj’dan aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Hastane park yerinde yarım kilo uyuşturucu ile yakalandılar

Zanlılardan alınan ifadeler doğrultusunda Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu geleceğini öğrendiklerini kaydeden Bayram, Lefkoşa Hastanesi park yerindeki KWZ 790 plakalı arabada arama yapıldığını anlattı.

Bayram, aracın sol arka kısmındaki paspas üzerinde streç filmlere sarılı yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint Keneviri ile vites kutusu önünde, içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bir adet sarma sigara bulunduğunu belirtti. Zanlılar Constantinos Christoforou, Chrıstakıs Polykarpou ve  Maria Theocharous’un suçüstü yakalandıklarını ifade eden Bayram, zanlıların uyuşturucu madde ile ilgili polise bilgi vermediklerini söyledi.

Bayram: 3 kişi daha aranıyor

Polis memuru Ahmet Bayram, soruşturmanın 5 Aralık sabah saatlerinde başlayarak 6 Aralık sabah saat 04.30’a kadar aralıksız devam ettiğini hatırlattı.

Bayram, olayla bağlantılı ismi tespit edilen 3 kişinin arandığını belirterek zanlıların bu aşamada serbest kalmaları durumunda alınacak ifadelere etki edebileceklerine dikkati çekerek zanlıların, 7’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

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