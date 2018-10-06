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Polis iki kişinin arandığını duyurdu

Girne’de oto parktaki araçtan hırsızlık ve bıçaklı saldırı

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:24
Polis iki kişinin arandığını duyurdu

Girne Baldöken otoparkında bir araçta hırsızlık yaparken fark edilince kaçmaya çalışan iki kişi, araç sahibine ve yardıma gelen kişiye bıçak salladı, birinin cep telefonunu alıp kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün 01.30’da meydana geldi.

Aylin Akdeniz’e ait jeep aracın ön camını kırarak araçtan 1545 TL, 300 Euro nakit paralar ile CD seti gibi bazı eşyaları çaldıkları sırada fark edilen iki erkek, kaçmaya çalıştıkları sırada, Aylin Akdeniz’in eşi Güray Denge ve ona yardıma gelen Munawar Hussein’e direnç gösterdi.

Saldırganlardan biri, Denge ve Hussein’e gelişigüzel bıçak sallarken diğer saldırgan Hussein’i darp ederek telefonunu alıp kaçtı.

Polis, söz konusu kişilerin arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
PolisHırsızlıkBıçaklı SaldırıAramaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Kadir 2018-10-06 17:24:46

Nalet olsun beklersiniz birini öldürsünler yada biz öldürelim yakaladığımızı sonra içeri atıp rahatlayasınız bu kaçıncıdır kale arkasında

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Magusalı 2018-10-06 18:26:23

Bu usül İstanbulda tinercilerin yaptığına benziyor. Derhal hükümet oturup bir karar almalı. Bundan böyle yüz kızartıcı suç işleyenler yargılandıktan sonra sınır dışı edilmeli ve tekrar adaya sokulmamalı.

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Magusalı 2018-10-06 18:27:43

Her ne şekilde olursa olsun işsiz derbeder ve serseri sınıfına girenler bu ülkeden uzaklaştırılmalı.

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