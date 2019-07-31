Polis karakolunda darp!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ercan Polis Karakolu'nda görevli bir memur henüz kimliği belli olmayan bir adamı yerlerde sürükleyip yüzüne tekme attığı görülüyor. Olayın nedeni henüz ortaya çıkmazken söz konusu memur için soruşturma başlatılması bekleniyor