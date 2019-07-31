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Polis karakolunda darp!

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
Polis karakolunda darp!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ercan Polis Karakolu'nda görevli bir memur henüz kimliği belli olmayan bir adamı yerlerde sürükleyip yüzüne tekme attığı görülüyor. Olayın nedeni henüz ortaya çıkmazken söz konusu memur için soruşturma başlatılması bekleniyor

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piremses 2019-07-31 13:49:42

Her neolursa olsun konu suç herneyse hiçbir gerekçe Polise şiddet kullanma yetkisini vermez !!!!

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heee 2019-07-31 14:16:24

hheee olduu davulun sesi uzaktan hoş gelir be deyyuslar

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thexx 2019-07-31 14:46:08

Kime neyi anlatacaksın ki? Şu görüntüye bak, her gün internette haberlerde gördüğümüz görüntülerin aynılarını yaşıyoruz. Çağ ne kadar ilerlese de hala daha medeniyetten nasibini almamış cahil sürüsü gibi yaşıyoruz. Boşuna lafı bile edilmemeli böyle konuların baksanıza savunmaya bile geçiyorlar böyle durumları. Ne demeli _ _ _ _'e havlamaz :)

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Sonay 2019-07-31 14:47:11

Bu mahsum insanı yerde sürükleyen polis erkek ise dışarda bunu yapa bılir bunu yapan bu mahsum insana şerefsizdir.

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... 2019-07-31 15:07:14

Unuformaynan olmaz bazi seyler

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