Polis: “Karnındaki bebek kazadan önce öldü”

Polis Basın Subaylığı, bu sabah Lefke’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı.

Yapılan açıklamada polis, yaya olarak yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu karnındaki ikizlerden birini kaybettiği açıklanan Cristina Zeybek’e kapsamlı doktor muayenesi yapıldığını ve bebeğin, kazadan 3-4 gün önce öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Lefke'de bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanan hamile yaya Cristina Zeybek'in yapılan kapsamlı doktor muayenesinde karnındaki bebeğin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığı tespit edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Bu sabah saat 09.00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde 23 yaşındaki Gözde Coşan, yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti.

Coşan, yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptı, sonra kaldırım üzerine çıkıp; yaya olarak yürümekte olan Gemikonağında sakin 31 yaşındaki Crıstına Zeybek’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ve 6 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ifade edilen Crıstına Zeybek, ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenesinde, karnındaki ikiz çocuklardan birinin kaza nedeniyle öldüğü, kendisinin ise sağ ayağının kırıldığının tespit edildiği açıklandı.

Ancak daha sonra yapılan detaylı kontrolde, bebeğinin kazadan önce öldüğü tespit edildi.

Öte yandan araç sürücüsü Gözde Coşan ise tutuklandı…