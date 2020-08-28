Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
4 gün daha tutukluluk
4 gün daha tutukluluk
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet

Polis: “Karnındaki bebek kazadan önce öldü”

Polis, yaya olarak yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu karnındaki ikizlerden birini kaybettiği açıklanan Cristina Zeybek’e kapsamlı doktor muayenesi yapıldığını ve bebeğin, kazadan 3-4 gün önce öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:40
1195 Okunma
Polis: “Karnındaki bebek kazadan önce öldü”

Polis Basın Subaylığı, bu sabah Lefke’de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı.

Yapılan açıklamada polis, yaya olarak yürüdüğü sırada aracın çarpması sonucu karnındaki ikizlerden birini kaybettiği açıklanan Cristina Zeybek’e kapsamlı doktor muayenesi yapıldığını ve bebeğin, kazadan 3-4 gün önce öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Lefke'de bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanan hamile yaya Cristina Zeybek'in yapılan kapsamlı doktor muayenesinde karnındaki bebeğin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığı tespit edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Bu sabah saat 09.00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde 23 yaşındaki Gözde Coşan, yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti.

Coşan, yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptı, sonra kaldırım üzerine çıkıp; yaya olarak yürümekte olan Gemikonağında sakin 31 yaşındaki Crıstına Zeybek’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ve 6 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ifade edilen Crıstına Zeybek, ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenesinde, karnındaki ikiz çocuklardan birinin kaza nedeniyle öldüğü, kendisinin ise sağ ayağının kırıldığının tespit edildiği açıklandı.

Ancak daha sonra yapılan detaylı kontrolde, bebeğinin kazadan önce öldüğü tespit edildi.

Öte yandan araç sürücüsü Gözde Coşan ise tutuklandı…

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Girne’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen online hizmetiçi eğitimler tamamlandı
İngilizce öğretmenlerine yönelik düzenlenen online hizmetiçi eğitimler tamamlandı
KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR
KÜÇÜKBAŞ DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim