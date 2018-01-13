Polis kazanın izini sürüyor

Lefkoşa’da Yakın Doğu bulvarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 07.00 sıralarında, Lefkosa’da Yakın Doğu bulvarı üzerinde, kimliği meçhul şahıs, yönetimindeki MA 681 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce fuar kavşağına doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton korkuluklara ardından da spor kompleksi içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi yaralanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından ismi henüz tespit edilemedi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.