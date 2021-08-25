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Polis kazaya ilişkin detaylı açıklama yaptı

25 Ağustos 2021 Çarşamba 21:47
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Polis kazaya ilişkin detaylı açıklama yaptı

Bugün saat 19.00 siralarında İskele Ercan Anayolu 3-4 km arasında Derviş ALKAN (E -35) yönetimindeki EA 433 plakalı araç ile İskele istikametinden Sınırüstü istikametine doğru 75 km yi aşkın bir süratte seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak trafik levhasına çarpıp boş tarla içerisinde 3 takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ne sevk edilerek müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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