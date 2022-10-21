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Polis kuş uçurtmuyor!

Polis Genel Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde huzur operasyonu gerçekleştiriyor. 

21 Ekim 2022 Cuma 23:54
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Polis kuş uçurtmuyor!



Bu kapsamda tüm ilçelerde başta trafik olmak üzere araç ve kimlik kontrolleri yapılırken, yurtlar ve pansiyonlar da aranıyor. 

Yapılan operasyonlarda birçok ağaç bağlanıp, birçok sürücü gözaltına alınırken, yurtlar ve pansiyonlarda da şüpheli görülen kişiler Polis Karakollarına götürüldü.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre Değirmenlik'te bir yurttan 21 kişi şüpheli bulunarak, Demirhan Polis Karakolu'nda gözaltına alındı. 

Operasyonların sabah saatlerine kadar tüm ülke genelinde süreceği öğrenildi.

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