Polis Lojmanları dökülüyor...

Gündem Kıbrıs Özel

Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde yıkılmaya yüz tutmuş binalar gündemdeki yerini koruyor.

Bu kez Çağlayan bölgesinde 1970 ‘li yıllarda yapılan tek odalı polis lojmanları yıkılmak üzere.

Gecekondu görünümünde olan ve içerisinde hala Polis ailelerinin kaldığı lojmanlar tehlike arz ediyor.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan kaynaklar binaların artık eğrildiğini, içinde yaşanmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Çağlayan bölgesinde bulunan Polis Lojmanlarının “sözde” bahçe olarak kullanılan alanlarda ise, “baraka” olarak bilinen bazı araç garajları bulunuyor. Görüntü olarak gelişmemişliğin kanıtı denebilecek lojmanlar polislere verilen değer bu mu dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü burada yaşayan polis ailelerine “sağlıksız koşullar” nedeniyle lojmanları boşaltma talimatı verdi. Pencere ve kapıları kırık dökük olan binaların akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.