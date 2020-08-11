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Polis: Maske takarak kendini ve sevdiklerini koruyunuz

Polis, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğu ve kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını hatırlattı.

11 Ağustos 2020 Salı 14:48
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Polis: Maske takarak kendini ve sevdiklerini koruyunuz

Polis, son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeni ile vatandaşı uyardı. Polis tarafından yapılan açıklamada,  “hepimizin sağlığı ve güvenliği için halkımızı rehavete kapılmamaya, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla Bakalar Kurulu tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ederiz” ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

“Son günlerde Corona Virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiş olması, sağlık konusundaki bireysel tedbirlerin tekrardan gözden geçirilmesi yeniden önem kazanmıştır. Hepimizin sağlığı ve güvenliği için halkımızı rehavete kapılmamaya, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla Bakalar Kurulu tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ederiz. Sokağa çıkarken MASKE takmanın yasal zorunluluk olduğunu, kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını bir kez daha hatırlatırız.”



 
Anahtar Kelimeler:
MaskeKoronavirüsCoronavirüs
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