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Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru olarak görev yapan S.F, eşi P.F ve E.B teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 14:07
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Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru olarak görev yapan S.F, eşi P.F ve E.B teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı S.F, eşi P.F ve E.B'nin Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde, ülkemizde covid salgını nedeniyle, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M'nin, aşı olmayan ancak acil olarak yurtdışına çıkış yapması gereken zanlı S.F ve eşi P.F'ye çift aşı olmuş gibi kayıt yapıp Adapass uygulamasına kaydedip, yurtdışına giriş çıkış yapmasını sağladığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, yine Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı E:B'nin arkadaşının isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M'ye ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün ispati vücutta bulunmalarına emir verdi.

Ozankaya, S.F'nin 15 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, eşi P.F ve E.B'nin 10’ar bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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