Polis memurunu bıçaklayıp kayıplara karıştı!

Akdoğan’da ve Gaziköy’de hareketli saatler yaşanıyor. Haber merkezinin olay yerinden elde ettiği bilgilere göre, Akdoğan’da bugün akşam saatlerinde yaşanan araba sirkatı olayı esnasında bir polis memuru ağır şekilde yaralandı.

Akdoğan’da bir aracı sirkat eden Gökhan Takımcılar isimli şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandığı ve Gaziköy’de söz konusu şahsı sıkıştıran polis ile Takımcılar arasında yaşanan arbede esnasında, Gökhan Takımcılar’ın Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan F.T. isimli polis memuru göğsünden bıçakladığı öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan F.T. isimli polis memurunun ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan Gökhan Takımcılar her yerde aranıyor.

Geçmişte bir çok sabıkası bulunan ve cezaevinden de firar eden Takımcılar’ı bulmak için polis ekipleri seferber oldu.

Kaynak: Gıynık Gazetesi