Polis Mensuplarına Seminer Verildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkemizde bulunan Metaverse, Sosyal Medya ve Dijital Eğitim konularında uzman Prof. Dr. Levent ERASLAN tarafından, 02, 03 ve 04 Kasım 2022 tarihlerinde, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis ve İtfaiye Mensupları ile Sivil Hizmet Görevlilerine yönelik seminerler düzenlendi.

Prof. Dr. ERASLAN tarafından gerçekleştirilen seminerler kapsamında; “Kriminal İletişim, Sosyal Medya ve Terör Örgütleri” konuları irdelenerek, dijital alanda işlenen yeni nesil suçlar hakkında polis mensuplarını bilgilendirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Girne Amerikan Üniversitesi Specturum Kongre Merkezi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde üç gün süreyle düzenlenen seminerlere, tüm İlçe ve Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis ve İtfaiye Mensupları ile Sivil Hizmet Görevlileri katıldı.

Tüm seminerlerin tamamlanmasının ardından, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet BEŞERLER tarafından, Prof. Dr. Levent ERASLAN’a Polis Genel Müdürlüğü adına plaket takdim ederek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.