Başkent Lefkoşa'da görev yapan polis ekipleri YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına el koydu. Polisin araca neden el koyduğu henüz bilinmezken Milletvekili Zaroğlu sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda "polis milletvekilinin aracını gasp etti" iddiasında bulundu.
Polis, Milletvekili Zaroğlu'nun aracına el koydu!
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
Kimliginden delayı
Allah bilir ne yapti. Polis durup dururken araca el koymaz.
Polisin arkasindayin
Sen nasil millet vekilisin anlamadim ki.
Ulan arac senin adina olabilir ama araci kullanan baska biriymis. Seni aramis oraya acil yardim gibi gitmissin. Yalan dolan cekim yapiyorsun bide. Seref
Sen millet vekiliysen bende cumhurbaskaniyim.. hahha