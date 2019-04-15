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Polis, Milletvekili Zaroğlu'nun aracına el koydu!

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
Polis, Milletvekili Zaroğlu'nun aracına el koydu!
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Başkent Lefkoşa'da görev yapan polis ekipleri YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına el koydu. Polisin araca neden el koyduğu henüz bilinmezken Milletvekili Zaroğlu sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda "polis milletvekilinin aracını gasp etti" iddiasında bulundu.

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HABERKIBRIS

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Ayhan demir 2019-04-15 17:01:00

Kimliginden delayı

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Hasan 2019-04-15 18:04:18

Allah bilir ne yapti. Polis durup dururken araca el koymaz.

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Cemal tan 2019-04-15 18:07:53

Polisin arkasindayin

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Huhu 2019-04-15 18:10:08

Sen nasil millet vekilisin anlamadim ki.

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Can akar 2019-04-15 18:13:27

Ulan arac senin adina olabilir ama araci kullanan baska biriymis. Seni aramis oraya acil yardim gibi gitmissin. Yalan dolan cekim yapiyorsun bide. Seref

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Bb 2019-04-15 18:14:38

Sen millet vekiliysen bende cumhurbaskaniyim.. hahha

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