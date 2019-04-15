Polis, Milletvekili Zaroğlu'nun aracına el koydu!

Başkent Lefkoşa'da görev yapan polis ekipleri YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına el koydu. Polisin araca neden el koyduğu henüz bilinmezken Milletvekili Zaroğlu sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda "polis milletvekilinin aracını gasp etti" iddiasında bulundu.

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