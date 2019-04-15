Polis: Olay sırasında aracı Zaroğlu kullanmıyordu

Lefkoşa’da bugün YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun sosyal medyadan aracına polis tarafından el konulmasıyla ilgili yaptığı yayınla ilgili olaral BRT muhabirinin sorusu üzerine Polis Basın Subaylığı tarafından açıklama geldi. Polis yaptığı açıklamada, aracı olay anında Zaroğlu’nun kullanmadığını, aracı kullan şahsın, aracın kimin adına kiralandığına dair polise herhangi bir belge ibraz edemediğinden dolayı trafıkten men edildiğini belirttti.
Polis Basın Subayı’nın BRT muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklama şöyle;
“Bugün Yakın Doğu Bulvarı üzerinde trafik ekipleri genel trafik kontrolü yaptığı sırada, bahse konu aracı kontrol etmek için durdurdu.
Sözkonusu kiralık aracı kullanan şahıs, aracın kimin adına kiralandığıyla ilgili herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine, polis aracı trafikten men etti. İlgili kiralık araç şirketiyle temasa geçilerek aracın kimin adına kiralandığı yönünde bilgi ve belge istendi. Bu süre zarfında Sayın Milletvekili Bertan Zaroğlu, olay yerine geldi. Daha sonra aracın YDP Milletvekili Zaroğlu adına kiralandığının tesbit edilmesi üzerine araç Sayın Vekile teslim edildi.
Polislerin kontrol yaptığı sırada aracı kullanan sürücü ise, sözleşmede adı olmaması üzerine “Üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanma” sundan rapor edilmiştir.”
zaroglu ubp ve raufun projelerinin bir urunudur. tek umudumuz ab ve bm kaldi. yoksa gercekten tukenecegiz ve ada bu yamyamlara kalacak..
Milletvekili bunu yaparsa halk neden yapmasın
Geçmişte Sn. Kenan Akının yaptıklarını şimdi Zaroğlu yapıyor. Hatayda öyle olabilir. Burası KKTC. Biz böyle olaylar istemiyoruz. Ben yerinde olsam yerin dinine girerdim. İşlediği suçtur.
Bu aracı Sigorta kapsamaksınız başkası kullanıyordu. Bir kaza olup masum bir vatandaşa bir zarar gelse zararı kim ödeyecekti. Sn, Z Arıoğlu bunun idrakinde mi?
Sn. Zaroğlu unutmasın ki beş yıl ve üzeri hapislik gerektiren suçlarda dokunulmazlığı yoktur. Bir kaza olması halinde de olacak hasardan dokunulmazlığı yoktur. Hukuk davalarında sorumludur.
Milletvekili milletin vekilidir. Vatandaş onu kendi vekili olarak devlet yönetimine belli bir süre için seçmiş kişidir. Bu görevi layıkı ile dürüst, aklı başında yapmalıdır. Yendiği yasalara karşı gelirse büyük ayıptır. Görevi ile çelişir.
Kuzey kıbrıs arabesk cumhuriyeti . 1974 ve sonrası .başarılar.
Herkes öyle mi yapar? Araç kiralayıp onu başkasına mı verir? VEKİL. Vekil bunu yaparsa ...
Yine o turistler(!)den olsa gerek! Büyük milyonluk projenin parçası.
Her milyon duyduğunuzda mıngır gelmesin aklınıza.
İnsan milyonu projesi buradaki...