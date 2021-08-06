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Polis olayın detaylarını açıkladı

06 Ağustos 2021 Cuma 14:09
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Polis olayın detaylarını açıkladı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
05.08.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Z.K. (E-52), bir beton şantiyesi içerisinde elektrik borcunu ödemediği gerekçesiyle şantiyenin elektriğini kestiği gerekçesi ile tartıştığı Yunus ELAGÖZ'ü darp edip, olay sırasında araya giren Orbay KAYA'nın da yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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