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“Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğu ile Genel Kurula sevk edildi

“Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğu ile Genel Kurula sevk edildi.

11 Kasım 2022 Cuma 16:08
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“Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğu ile Genel Kurula sevk edildi



Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Personel Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına Komite üyesi UBP millletvekilleri Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

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