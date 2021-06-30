Başbakan Saner, “ polisin covid-19 salgın sürecinde de Devlet’e çok önemli hizmetler verdiğine dikkati çekerek “ hükümet olarak Polis Teşkilatı’nın en iyi şekilde hizmet verebilmesi için üzerlerine düşeni yapma kararında olduklarını” kaydetti.

Polis teşkilatının kuruluşunun 57’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Saner şunları kaydetti:

“ Polis örgütümüz Devletimizin en önemli kurumlarından biridir.

Bizlerin içinden çıkan kardeşlerimizden oluşan polis teşkilatımız, 1964 yılının çok zor koşullarındaki kuruluşundan bu yana geçen 57 yılda halkımızın kendini güven içinde hissetmesi konusunda en önemli unsurlardan biri olmuştur.

1955-1974 yılları arasında varoluş ve özgürlük mücadelemiz uğruna 40’a yakın şehit vermiş olan polis teşkilatımızın gerek milli mücadele gerekse ülkede huzur ve güvenin sağlanmasındaki başarıları her türlü takdirin üzerindedir.

KKTC bugün dünyanın en güvenli, en huzurlu ülkelerinden biri olarak markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyebiliyorsa buna en önemli katkıyı sağlayanlardan biri kuşkusuz polis teşkilatımızdır.

24 saat 365 gün güvenliğimizi sağlayan, bir çok suçun önlenmesinde caydırıcı olan, siber suçlar dahil pek çok suçun faillerini yakalayıp adalet önüne çıkaran polislerimizdir.

Polisimizin sağlık bakımından ne denli önemli görevler üstelendiğini Covid-19 salgın sürecindeki mücadelemizde yakından gördük, yaşadık.

Hükümet olarak Polis Teşkilatı’mızın sorunlarının farkındayız ve en iyi şekilde hizmet verebilmesi için üzerimize düşeni yapma kararlığındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatımızın 57’nci kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, başarılarının devamını diler, tüm polislerimize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım.”