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Polis Örgütü’nün 55. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor

Polis Örgütü’nün 55. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor.

30 Haziran 2019 Pazar 11:46
Polis Örgütü’nün 55. Kuruluş Yıldönümü kutlanıyor

Polis Örgütü’nün 55. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü bugün saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na, daha sonra da Dr Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törenler sırasında Polis Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı’da Manavoğlu’na eşlik etti.

Polis Örgütü’nün 55. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle saat 20.00’de de Polis Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde resepsiyon düzenlenecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Polis Örgütü
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