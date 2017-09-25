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Polis peşinde

Düzova kavşağında kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu, yaralılardan Murat Aydoğmuş tutuklandı diğeri hastaneden kaçtı

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:12
Polis peşinde

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasının uyuşturucu tesiri altında araç kullanmak olduğu anlaşıldı.

Düzova Kavşağı yakınlarında sabaha karşı meydana gelen kaza sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat Aydoğmuş ve hastanede tedavi altındayken kaçan bir şahısın bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu çıktı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Murat Aydoğmuş ve aranmakta olan bir şahsın sabah 3.30 raddelerinde Lefkoşa – Mağusa anayolunda kaza yaptığını ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. 

Polis hastaneye kaldırılan ve şuan aranmakta olan bir şahsın tedavi aşamasında kimseye bir şey demeden ortadan kaybolduğunu belirtti. 

Polis zanlı Murat Aydoğmuş’un ise sabah erken saatlerde imza atarak hastaneden izinli ayrıldığını ve kaza yerine gittiğini belirtti. 

Hastaneden çıktı aracına koştu…

Polis kaza yaptıkları yere giden zanlının olay yerinde bulunan araçları içerisinde bir şeyler aradığı esnada olay yerinde bulunan polisler tarafından tespit edildiğini ve hareketlerinden şüphelenen polislerin araç içerisinde yaptıkları aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahız olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Diyalog Gazetesi

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