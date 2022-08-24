Polis şiddeti nedeniyle mahkumiyet almıştı!

Belediye emekçilerininin Meclis önünde yaptığı eylemde, eylemcielerin geneli herhangi bir taşkınlık yapmazken, eyleme katılan belediye çalışanı M.Ö isimli şahıs, önce Meclis önünde barikat halinde duran Polis aracını yerinden oynatmaya çalıştı ardından Polis mensuplarına sataştı.

Olay yerinde bulunan Polis Müdürlerinden Ali Adalıer, M.Ö'yü yatıştırmaya çalışırken, ilgili şahıs el kol hareketleri ile Polise müdahale etmeye devam etti.

Bunun üzerine diğer eylemciler M.Ö'yü sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan olayla ilgili sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflar üzerinden Polis Genel Müdür'lüğüne ağır eleştiriler yapıldığı gözlendi ancak söz konusu şahsın daha önceden sabıkalı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Buna göre, M.Ö daha önceden Başbakanlık önünde gerçekleşen protesto eylemlerinde Polis Çavuşu Şaban Yeğen ve Polis Memuru Hüseyin Karamustafa'ya taş atarak ciddi şekilde yaralanmalarına neden olarak 18 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.