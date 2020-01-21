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Polis sürücüleri uyardı!

21 Ocak 2020 Salı 20:57
Polis sürücüleri uyardı!

Girne’de Ecevit Caddesi boyunca fiber optik kablo döşenmesi için kazı yapılacak olması nedeniyle yarın sabah 09.00’dan itibaren çalışma süresince trafik tek şeritten verilecek. 

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Girne’de  yarın Ecevit Caddesi boyunca Hirondel Çemberi- çevre yolu üst geçit çemberi  ve Onar Village arasındaki  mesafede fiber optik  kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacak olması nedeniyle saat 09.00’dan itibaren  çalışma süresince  trafik tek şeritten verilecek.
 
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin  yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
PolisYol çalışmasıHaberKıbrısYol
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