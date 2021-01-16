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Polis, Sürücüleri Uyardı

Gönyeli Ağıllar Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:36
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Polis, Sürücüleri Uyardı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun, Gönyeli Ağıllar Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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