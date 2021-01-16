Polis, Sürücüleri Uyardı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun, Gönyeli Ağıllar Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Gönyeli Ağıllar Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun, Gönyeli Ağıllar Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.