Polis sürücüleri uyardı

İnönü-Vadili Anayolu yarın trafik akışına kapatılıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İnönü – Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları yapılacağından dolayı, yarın sabah saat 08:00 ‘dan itibaren yol trafik akışına kapatılacak.

Ulaşım alternatif köy yollarından sağlanacak.

Öte yandan Gazimağusa - Karpaz Anayolunun, Çayırova köýüne dönen yoldan itibaren (Diner Yağ Fabrikası Yanı) Mağusa istikametine doğru olan kısmında yol bakım ve tamir çalışmaları yapılacağından dolayı, yarın sabah (21.11.2019 tarihinde) saat 08:00'dan itibaren yol trafik akışına kapatılacaktır. Ulaşım, Çayırova köy içerisinden sağlanacaktır. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyetmeleri, trafik işaret ve işaretlerine uymaları önemle rica olunur.