Polis tarafından aranan kişi tutuklandı

Boğaz-İskele’de cuma günü Big Old Bazaar isimli iş merkezinde parke taşlarını kaldırıp alttaki elektrik kablolarını sökmeye çalışan vetarafından aranan B.Ö. tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü B.G. (E-47) ve B.Ö. (E-47) iş merkezi içericinde bulunan parke taşlarını yerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra, yer altı elektrik kablolarını sökmeye çalıştıkları tespit edilmiş mesele ile ilgili olarak B.G. tutuklanmış, B.Ö.’nün de arandığı bildirilmişti.