Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
banner40

Polis tarafından aranan kişi tutuklandı

13 Ocak 2019 Pazar 11:45
Polis tarafından aranan kişi tutuklandı

banner41
Boğaz-İskele’de cuma günü Big Old Bazaar isimli iş merkezinde parke taşlarını kaldırıp alttaki elektrik kablolarını sökmeye çalışan ve polis tarafından aranan B.Ö. tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü B.G. (E-47) ve B.Ö. (E-47) iş merkezi içericinde bulunan parke taşlarını yerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra, yer altı elektrik kablolarını sökmeye çalıştıkları tespit edilmiş mesele ile ilgili olarak B.G. tutuklanmış, B.Ö.’nün de arandığı bildirilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Polis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-01-13 12:48:24

Memleketiiiiiiiiiiiiim. Görünür görünmez, para eden her şey çalınınıyor. Çalmayan kalmasın. UBP, DP ve 1/2 CTP bin aşıları bunlar. Sapına kadar tuttu. Kına yakın. Gerçi siz yüzünüzü aldınız. Birkaç nealinize yeter. Zıkkımınız oldun. Yeyemeyesiniz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Asımoğlu, Bulut Akacan’dan şikayetçi oldu
Asımoğlu, Bulut Akacan’dan şikayetçi oldu
Sürücülerin Dikkatine!!!
Sürücülerin Dikkatine!!!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim