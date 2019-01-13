Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü B.G. (E-47) ve B.Ö. (E-47) iş merkezi içericinde bulunan parke taşlarını yerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra, yer altı elektrik kablolarını sökmeye çalıştıkları tespit edilmiş mesele ile ilgili olarak B.G. tutuklanmış, B.Ö.’nün de arandığı bildirilmişti.
Polis tarafından aranan kişi tutuklandı
13 Ocak 2019 Pazar 11:45
Memleketiiiiiiiiiiiiim. Görünür görünmez, para eden her şey çalınınıyor. Çalmayan kalmasın. UBP, DP ve 1/2 CTP bin aşıları bunlar. Sapına kadar tuttu. Kına yakın. Gerçi siz yüzünüzü aldınız. Birkaç nealinize yeter. Zıkkımınız oldun. Yeyemeyesiniz.