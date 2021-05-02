Polis Tarafından Aranıyorlar!

KAYNAK:MHA

Dün akşam Gazimağusa Anıt Çemberi karşısında bulunan 2 oturma bankına çarpan araç sırra kadem bastı.

Mağusa Anıt Çemberi karşısındaki 2 oturma bankına çarpıp kaçan araç polis tarafından aranıyor.

Çevrede bulunan kameraları takibe alan polis banklara çarpıp kaçan aracı çevredeki kamera görüntüleri sayesinde en kısa sürede bulunacağını belirtti.

Gece sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle yolların boş olması araçların da sürat yapmasına sebep veriyor ve bu tür kazaların olması da kaçınılmaz hale geliyor.