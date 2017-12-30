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Polis tedarikçilerin peşinde

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Narkotik ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan David Sparks, Melike Gözde Şahin ve Craig Michael Barnett aleyhindeki soruşturma devam ediyor

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:12
Polis tedarikçilerin peşinde
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Havadis gazetesinde yer alan Devrim Demir'in haberine göre; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin önceki gün Girne’de başlayıp Lapta’da sonlandırdığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 600 gram Hint Keneviri ve 87 gram bonzai ile ilgili tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturması devam ediyor.

David Sparks, Melike Gözde Şahin ve Craig Michael Barnett, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, olayla bağlantılı tutuklanan zanlıların soruşturma amaçlı 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Sparks ifade vermeyi ret etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadede operasyonun bir ihbar üzerine yapıldığını anlattı.

Mehmet Bayram, Girne’de bir eve düzenlenen baskında Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin’in tasarruflarında 4 gram Hint Keneviri ele geçirildiğini anımsattı.

Barnett ve Şahin’in sorgusunda uyuşturucuyu, 24 Aralık’ta Ian David Sparks’tan itiraf ettiğini belirten Bayram, polisin bu kez Sparks’ın kaldığı eve baskın yapıldığını söyledi.

Bayram,  evde yapılan aramada iki ayrı plastik kapta 600 gram Hint Keneviri ve satışa hazır toplam 29 paket 87 gram bonzai ele geçirildiğini belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte Sparks’ın suçüstü yakalandığını kaydeden polis çavuşu, yapılan sorgulamada uyuşturucu ile ilgili ifade vermediğini kaydetti.

Bayram: Soruşturma çok ciddi

Polis çavuşu Mehmet Bayram, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek yüklü miktarda ele geçirilen uyuşturucunun kimden alındığının araştırıldığını söyledi. Bayram, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7’şer gün tutukluluk talebinde bulundu.

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