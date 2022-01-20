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Polis'ten 'Sahte Dolar' uyarısı

Polis, Lefkoşa’da, bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan 20 adet sahte ABD Dolarını, bir döviz bürosuna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü duyurdu.

20 Ocak 2022 Perşembe 15:52
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Polis'ten 'Sahte Dolar' uyarısı
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Dün Lefkoşa’da, bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan 20 adet sahte ABD Dolarını, bir döviz bürosuna vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları;

MB72598115D, JG67250628A, MB62578446D, MB37569150J, MB62545121B, MB62544807B, MB62545110B, MB72597826D, MB72597837D, MB72597616D, MB72597989D, MB72597899D, MB37568736J, MB72598058D, MB72597897D, MB72597669D, MB72597971D, MB37522414J, MB62556446C ve MB62556222C

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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