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Polis'ten vatandaşlara uyarı!

Polis, artan telefon dolandırıcılıklarına karşı uyardı.

19 Ağustos 2022 Cuma 19:26
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Polis'ten vatandaşlara uyarı!


Polis Genel Müdürlüğü, telefonla dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine halka yeniden uyarıda bulundu.

Telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olunmasını isteyen Polis, ev veya cep telefonlarından arayarak kendilerini polis olarak tanıtan, ad ve banka hesaplarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek bilgi isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu gibi durumlarla karşılaşanların derhal en yakın polis merkezine giderek konuyu rapor etmesi istenen uyarıda, "Unutmayın hiçbir polis sizden banka hesap bilgilerinizi telefoniyen istemez" denildi.

Son Güncelleme: 19.08.2022 19:36
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