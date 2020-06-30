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"Polis Teşkilatımızın 56. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis Teşkilatı’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

30 Haziran 2020 Salı 11:37
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"Polis Teşkilatımızın 56. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Polis Teşkilatı’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Baybars mesajında;

‘Memleket asayişi, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 56 yıldır, çok zor şartlarda 7/24 görev icra eden Polis Teşkilatımız, büyük bir özveri ve cesaretle çalışmaktadır.

Polis Teşkilatımız, kuruluşundan bugünlere gelene kadar birçok eksikliklere rağmen kurumsallaşma bağlamında önemli bir yol katetmiş ve toplumumuzun güvenine her daim mazhar olmayı başarmıştır. Polis Teşkilatımızın, teknik ve personel eksikliklerinin giderilmesi, çağdaş yasalarla güçlendirilmesiyle çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum.

Son aylarda dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren, Covid-19 salgını ile mücadelemizin ilk aşamasında Polis Teşkilatımız, halk sağlığının korunmasında bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmış, denetim ve online çağdaş hizmetlerle, bulaşma riskinin ortadan kaldırılmasında çok önemli rol oynamıştır.

Bu onurlu, zor mesleği tüm eksikliklere rağmen, özveri ve yurt sevgisiyle yapan kahraman polislerimize sağlık ve esenlik diler, bu duygu ve düşüncelerimle, yakın zamanda Covid-19 ile mücadelemizde toplum sağlığının korunması ve asayişin sağlanmasında insan üstü gayretle çalışan tüm polislerimize bir kez daha teşekkür eder, Polis Teşkilatımızın 56. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım.’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaybarsPolis
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