Polis, trafik denetimlerini sürdürüyor

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün akşam 21.00-01.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, yatı evleri ve gece kulüplerinde kontroller gerçekleştirildi.
Denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanırken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 530 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 111 araç sürücüsü hakkına ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.
İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinde kontroller gerçekleştirildi.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 2 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 217 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 56 araç sürücüsü hakkına ileri işleme gidilirken 1 araç ise trafikten men edildi.
PGM/BRT