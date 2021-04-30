Polis üç kişiyi tutukladı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bugün 14.00 sıralarında Girne’de operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, R.K.G.’nin (E-23) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 70 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Polisin ileri soruşturmasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.G. (K-34) ve F.T. (K-33) tutuklandı. F.T.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 200 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.