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Polis üç kişiyi tutukladı

Girne’de bir araçta Hint keneviri, Gönyeli’de bir evde ise kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

30 Nisan 2021 Cuma 21:16
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Polis üç kişiyi tutukladı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bugün 14.00 sıralarında Girne’de operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, R.K.G.’nin (E-23) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 70 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Polisin ileri soruşturmasında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.G. (K-34)  ve F.T. (K-33) tutuklandı. F.T.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada ise yaklaşık 200 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Anahtar Kelimeler:
Arkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
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