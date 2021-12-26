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Polis ülke genelinde göz açtırmadı

25-26.12.2021 tarihleri, 22:00-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

26 Aralık 2021 Pazar 09:48
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Polis ülke genelinde göz açtırmadı
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Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhane ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 410 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 7 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da; faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 850 araç kontrol edilmiş ve 109 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de; faaliyet gösteren kıraathaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 67 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 632 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 211 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 22 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta; faaliyet gösteren bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 268 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 58 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

İskele’de; faaliyet gösteren eğlence mekanları ile kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 425 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

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