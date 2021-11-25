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Polis: “Ülkeye giren uyuşturucunun büyük bir kısmı güneyden “

Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucu maddelerinin büyük bir bölümünün Güney Kıbrıs’tan geldiğini belirterek, devletler nezdinde işbirliği ile sorunun üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:36
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Polis: “Ülkeye giren uyuşturucunun büyük bir kısmı güneyden “
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Polis Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Kasım’da Beyarmudu’nda KKTC’ye yasa dışı yollardan geçiş yapan ve tasarruflarında 390 gram uyuşturucu tespit edilen 19 yaşındaki iki Rum gencin, çıkarıldıkları Mahkeme’de 45 gün süre ile Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmalarına emir verildiği belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyarmudu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden KKTC’ye yasa dışı yollardan geçiş yapan 19 yaşındaki iki Rum gencin tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Polis Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmının Güney Kıbrıs üzerinden ülkemize getirildiği bilinen bir gerçektir. 11 Kasım 2021 tarihinde, Beyarmudu Bögesinde KKTC Polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu miktarı da bu gerçeği bir kez daha doğrulamaktadır.”

Uyuşturucu ile mücadelenin de devletler nezdinde ele alınması gereken uluslararası bir soruna dönüştüğü kaydedilen açıklamada, “Uluslararası bir sorun olan uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceği herkesçe bilinen bir gerçektir. Ülkemizde bulunan tüm paydaşların bu sorunun çözümünde katkı koyması gerektiği gibi Devletler nezdinde de yapılacak işbirliği ve bilgi paylaşımı ile sorunun  üstesinden gelinmesi mümkündür” denildi.

Bahse konu operasyonda tutuklanan zanlılar aleyhinde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu ile Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip İhlal Etmek ve Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC Topraklarına Girmek” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, çıkarıldıkları Mahkeme tarafından zanlıların 45 gün süre ile Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmaları hususunda emir verildiği belirtildi.

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