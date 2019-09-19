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Polis uyardı!

Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı  arasındaki yol  09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı

19 Eylül 2019 Perşembe 09:43
Polis uyardı!

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, Mehmetçik Belediyesi tarafından  yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından dolayı, Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı  arasındaki yol  09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Çayırova köy içerisinden sağlanıyor. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica etti.

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Anahtar Kelimeler:
YolTrafik
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