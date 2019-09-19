İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, Mehmetçik Belediyesi tarafından yol bakım ve temizlik çalışmaları yapılacağından dolayı, Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yol 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Çayırova köy içerisinden sağlanıyor. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica etti.
Polis uyardı!
Çayırova Petrol istasyonu ile Diner Sanayi kavşağı arasındaki yol 09:00 - 11:00 saatleri arasında trafik akışına kapatıldı
19 Eylül 2019 Perşembe 09:43