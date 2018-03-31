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Polis uyardı: "Dolandırıcılara itibar etmeyiniz"

Kudret Özersay’ın ismini kullanan dolandırıcılar bir kuyumcuyu dolandırmaya kalktı.

31 Mart 2018 Cumartesi 21:05
Polis uyardı: "Dolandırıcılara itibar etmeyiniz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ismini kullanan dolandırıcılar, “İstanbul’da ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın" diyerek bir kuyumcuyu dolandırmaya kalktılar. 

Dolandırıcılık olayını Özersay sosyal medya hesabından yaptığı uyarıyla duyurdu. Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız, o nedenle bu uyarıyı yazma ihtiyacı hissettim.

Bugün İstanbul'dan bir şahıs Kıbrıs'taki bir kuyumcuyu arayarak "merhaba ben Kudret Özersay, bugün hafta sonu olduğundan para aktaramadık, İstanbulda ihtiyaçlı bir vatandaşımız için şu kadar bin Euro nakit paraya ihtiyaç var. Siz döviz işi de yapıyorsunuz, lütfen bahse konu miktarı şu IBAN numaralı hesaba, vatandaşımız için havale edin, pazartesi gelin Bakanlıktan nakit olarak alın" diyor!!!

Kuyumcu tesadüfen benim bir yakın arkadaşımı tanıdığı için arayıp sorma ihtiyacı hissediyor ve olay ortaya çıkıyor.

İsmimi kullanarak dolandırılmaya çalışılan vatandaş konuyu polise aktarıp şikayetçi olacak. Süreç başladı.

Buradan olabildiğince çok kişiye ulaşmak için yazıyorum.

Sakın bizim ismimizi kullanarak sizden para, menfaat veya bir başka ayrıcalık talep eden kimseye İTİBAR ETMEYİNİZ.”

POLİSTEN DE UYARI

Polisten yapılan açıklamada, "son günlerde, bazı bankaları, iş adamlarını ve kuyumcuları telefon ile arayan meçhul şahıs/lar, kendilerini başka bir şahıs olarak tanıttıktan sonra, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, kendisinin vermiş olduğu hesaba acilen para transferi yapması yönünde telkinde bulundukları ve para transferinin ardından söz konusu paranın ATM’ler vasıtası ile hesaptan çekildiği yönünde şikâyetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemeleri, aranmaları halinde de en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur" denildi.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 21:11
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