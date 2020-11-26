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Polis uyardı: “Sahte 50 Euro’luk banknotlara dikkat!”

Piyasaya sürülen sahte 50 Euro’lar konusunda polis uyarı yaptı.

26 Kasım 2020 Perşembe 16:14
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Polis uyardı: “Sahte 50 Euro’luk banknotlara dikkat!”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

  • SA 1268095793
  • PB 3612663034
  • RC 2382759076
  • UD 3156852069         
  • ZC 3634702628
  • ZC 1534711559
  • VA 5723782049
  • SD 5008235348      
  • WA 1616889259
  • UC  9158217049
  • UA 6154613067

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”

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