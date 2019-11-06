Polis uyuşturucu tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U.’nun (E-28) üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de de dün saat 15.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında M.K.’nin (E-32) kullanımında bulunan araca polisin yaklaştığını gören araçta yolcu olarak bulunan S.D.G.(E-24) olay yerinden koşarak kaçtı.

Akabinde M.K.’nin (E-32) huzurunda bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü M.K. ile olay yerinden kaçan S.D.G.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da ise yine dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.C.Y.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve aracın dışında yere atılmış vaziyette, içerisinde sentetik cananbinoid türü uyuşturucu madde bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. (K-20) ve M. Y. B. (E-19) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLI SALDIRI

Karaoğlanoğlu’nda bıçakla saldırıp 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda bir site içerisinde meydana gelen olayda, M.A.M.A.(E-29), aynı site içerisindeki iki daireye kasti hasar verdikten sonra tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı da sol omuz kısmından yaraladı. Aynı şahıs apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine ise hasar verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KALKANLI’DA VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Kalkanlı’da dün T.G.(E-42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Besim Sakaryalı’nın yüzüne birçok kez yumruk vurarak, ciddi şekilde darp etti ve sağ elmacık kemiği ile burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.