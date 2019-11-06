Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Polis uyuşturucu tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı

Polis, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirdiği operasyon ve araçlarda  yaptığı aramada üzerinde veya bulunduğu araçta  uyuşturucu tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı.   

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:42
Polis uyuşturucu tespit ettiği 8 kişiyi tutukladı

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.S.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U.(E-25) ve U.S.U.’nun (E-28) üzerlerinde yapılan aramada; yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 121 adet reçeteye tabi hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de de dün saat 15.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında M.K.’nin (E-32) kullanımında bulunan araca polisin yaklaştığını gören araçta yolcu olarak bulunan S.D.G.(E-24) olay yerinden koşarak kaçtı.

Akabinde M.K.’nin (E-32) huzurunda bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturmada, araç sürücüsü M.K. ile olay yerinden kaçan S.D.G.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI 

Gazimağusa’da ise yine dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.C.Y.’nin (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 600 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve aracın dışında yere atılmış vaziyette, içerisinde sentetik cananbinoid türü uyuşturucu madde bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan T.T. (K-20) ve M. Y. B. (E-19) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KARAOĞLANOĞLU’NDA BIÇAKLI SALDIRI

Karaoğlanoğlu’nda bıçakla saldırıp 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda bir site içerisinde meydana gelen olayda, M.A.M.A.(E-29), aynı site içerisindeki iki daireye kasti hasar verdikten sonra tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı da sol omuz kısmından yaraladı. Aynı şahıs apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine ise hasar verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KALKANLI’DA VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP   

Kalkanlı’da dün T.G.(E-42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Besim Sakaryalı’nın yüzüne birçok kez yumruk vurarak, ciddi şekilde darp etti ve sağ elmacık kemiği ile burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PolisUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jayad cezaevine gönderildi
Jayad cezaevine gönderildi
Sınav İşleri Müdürlüğü’ne Umaner getirildi
Sınav İşleri Müdürlüğü’ne Umaner getirildi
Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor
Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim