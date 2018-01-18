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Polis zanlıları arıyor!

Girne merkezde iki grup arasında çıkan kavgada üç kişi ayaklarından bıçaklandı...

18 Ocak 2018 Perşembe 11:51
Polis zanlıları arıyor!
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Diyalog gazetesinden Onur Ulağın haberine göre; Girne’de Beycanlar Çarşısında dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu ve kan aktı. 

Kavgada sopa, kemer, taş kullanılırken, olayda üç kişi ayaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken, bıçaklı saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevre güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin, kavgaya karışanları tespit etmek için araştırma yaptığı belirtildi. 

Polis zanlıların peşinde 

Girne-Beycanlar bölgesinde bulunan Cengizhanlı Sokakta dün saat 19.40 sıralarında iki grup arasında meydana gelen kavgada İbrahim Donatmış (E-19), Sait Atlar (E-19) ve Erkan Kurnaz (E-21) bıçakla ayak kısımlarından yaralandı. Yaralarılar olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Uzmanları, bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Edilen bilgilere göre aynı bölgede son günlerde sık sık kavgaların çıktığı öğrenilirken, zanlıların polis tarafından arandığı belirtildi. 

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