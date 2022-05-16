POLİSE BAKIN….

Ülke yangın yeri olmuş, kabine kuruldu kurulmadı oldu olmadı dertlendik.

Kim Bakan oldu, olamadı dertlendik.

Kimin cebi doldu, dolmadı dertlendik.

Yağmur yağdıydı, yağmadıydı dertlendik. Hayvancılara, çiftçilere, esnafa, iş dünyasına dertlendik.

UBP’nin Başkanı kim olacak, kurultayda ne çıkacak, kim vekil olacak yada olmayacak, yerel seçimler olacak mı olmayacak mı diye dertlendik.

Ne çok derdimiz varmış değil mi?

Bir tek polisimizi dert etmedik. Bir tek Polis Teşkilatımızın güçlendirilmesini, yasal mevzuatlarının yapılmasını dert etmedik.

Bir tek polislerimizin sokaklarda dövülmesini, vurulmasını, üstlerine araba sürülmesini, canlarına kastedilmesini dert etmedik.

Ama polisler birinin üzerine araba sürse, ateş açsa, dövse ortalığı kaldırırdık değil mi?

Ne demek polis birini dövecek, ne demek ateş açacak, ne demek üzerine araç sürecek olur mu öle şey.

Ama tam tersi olabilir ve kimsenin de sesi çıkmaz.

Çünkü polisler insan değil, polisler işe yaramaz ne gerek var işleri bu zaten değil mi ?

Nerde o “ÖZGÜRLÜKÇÜ”, “DEMOKRASİ BEKÇİLERİ” , “İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI”, “HUKUK DEVLETİ SİMSARLARI” sahi neredesiniz?

Görevi başında dövülen, ateş açılan, bıçaklanan, dayak yiyenler polis mensubu diye mi sesiniz çıkmıyor.

Onlar demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının ve hukukun dışındalar mı sizin için.

Eylem yapma hakları olmayan, beyanat verme hakları olmayan polislerimizi yalnız mı sanıyorsunuz?

Onlar konuşamıyorsa , onlar adına konuşabilecek birilerinin bu ülkede olmadığını mı sanıyorsunuz?

Ben ve benim gibiler var bilin istedim. Her daim polisimizin teşkilatımızın, askerimizin yanında olacağız. Onlar konuşamayabilir ama biz konuşacağız.

Acilen, İvedi bir şekilde polisimizin sokaklarda savunmasız kalmaması için yasal düzenleme istiyoruz.

İvedi bir şekilde polis teşkilatımızın elini güçlendirecek görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlayabilecek yasaların meclisin komitelerinde değil Genel Kurulunda görüşülmesini ve karara bağlanmasını istiyoruz.

Görevi başında dayak yiyen, vurulan, sövülen, ezilen ve bıçaklanan polislerimiz bizim ailemiz. Kimimizin babası, annesi, eşi, yeğeni, sevgilisi , evladı ve hepimizin güvenliğini sağlayan yegane eşsiz insanımız. Herkes bilsin ki, Polisimiz YALNIZ DEĞİLDİR….