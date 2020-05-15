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Polise direndi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Onur Şah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 21:09
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Polise direndi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında,  Lefkoşa - Kermiya'da Öğretmenler Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda zanlı Onur Şah'ın alıkonulmak istendiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının tasarrufunda, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain, iki ayrı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında eroin ve iki ayrı paket içinde de yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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