Polise direnen öğrenci karakolda darp edildi!

Haber Kıbrıs'ın Özel haberine göre ,Sarhoşluk ve rahatsızlık suçlaması ile Lefkoşa Adli Şube polisleri tarafından evinde tutuklanmak isteyen üniversite 3. Sınıf öğrencisi Murat Mutlu Özyurt polise direndiği için karakolda polis tarafından darp edildi.
Darp sonrası doktor tarafından muayene edilen Murat Mutlu Özyurt’un kulak zarının delindiği ve bir kulağını kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığıı rapor edildi.
Murat Mutlu Özyurt’un şikayetçi olacağı kaydedildi.
Murat Mutlu Özyurt'un avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:
Resimlerdeki müvekkilim, Murat Mutlu Özyurt. UKÜ zihinsel engelliler öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi. 2 mayıs sabah saat 3.30 sularında sarhoşluk ve rahatsızlık suçlaması ile Lefkoşa adli şube polisleri tarafından evinde tutuklandı. Tutuklandığında sarhoş olmasının dışında bedensel bir hasarı yoktu. Polisler zorlanmış tutuklarken, 4 kişi zor zapt etmişler. Bahane değil ama alkolün etkisi ile direnebildiği kadar direnmiş polise tutuklanmamak için. Zorlamış polisleri.
Abi seni aramak istedim dedi, avukatımı aramak istediğimi söyledim demiş polise. Sabah ararsın deyip geçiştirmişler. En temel tutuklu haklarından birini ihlal etmiş polis. Çocuğun halini görünce Hastaneye götürün, hastaneye gitmesi lazım dedim. Götürelim tatbiki deyip götürmediler. Rica ettik, istedik defaten. Adli şubeden, merkez karakoldan istedik. Hastaneye götürmediler. 2 Mayıs akşam 10 gibi serbest bıraktı polis.
Yaklaşık 18 saat tutuklu kaldı. Doğru hastaneye gittik. 3 Mayıs sabah 2 sularında çıktık Nalbantoğlu acil servisinden. Acildeki görevli doktor vücudundaki morlukları, darp izlerini bir bir tespit etti. Göz doktoruna sevk etti. Gözünün hali malum. Bir de kulak burun boğaz doktoru muayene etti Murat’ı. KULAK ZARIN DELINMIS dedi doktor. Hatta daha da ileriye gidip, son 24 saat içinde delinmiş kulağının içinde kan pıhtıları var diye de eklemiş.
Yarın öğlen mutlaka işitme testine gel, duyma kaybın olabilir demiş. Murat’ın bir kulağında %50 işitme kaybı var. Simdi diğer kulağını da kaybetme tehlikesi ile karsı karşıya. Hem de polis şiddeti yüzünden. Hem de tutuklu olduğu bir esnada, canini korumakla görevli polisler tarafından gördüğü şiddet yüzünden. Murat 22 yaşında ve geriye kalan omurunu işitme engelli olarak geçirme tehlikesi ile karşı karşıya, hem de polise direndiği için. Alkollü oluşu bahane değil. Ama aşırı güç kullanımının, polis şiddetinin, işkencenin bahanesi hiç olmaz. Olamaz, olmamalı.
İşitme testini de yaptırıp PGM nezdinde gerekli şikâyetleri yapacağız. Hukukun bize tanıdığı her yoldan polis şiddeti ile mücadele edeceğiz ki başka Muratlar da bu halde çıkmasın sağlam girdikleri karakollardan....
KAYNAK: HABERKIBRIS
Yorumları okuyunca ortalık anarşist dolu zannedersin... Her ne olursa olsun bunu yapmak polisin işimi ? Polisin görevi midir bu ? Kaldı ki polisin ne oldugu yıllardır malumunuz hala daha polis gözetiminde ölen kişiler ( ?? ) in oldugu bir ülkedeyiz....
Polise küfür ederken iyi komşulara küfür ederken iyi polise yumruk atarken kafa atmaya çalışırken iyi eve ekmek götürmeye çalışan polis kötü.bu iti babası sarhoş olup herkese ahkam kessin diyemi gönderdi kktcye.yaşşayn vAllahi..daha beter olasın
Tipten kaybetmis tam dayaklik ben olsam bende doverdim tipine bakmadan artistlik yaparsan adami yamulturlar
Polisin vurduğu yerde gül biter .
Oncelikle polis olmadigimi bildireyimde.. polis gozetiminde olen insan derken hic bir polis sivil oldurmez sen siktir git bu ulkeden o pic dayaklik zaten tebrik ederim polisimi bunlara kafa kaldirtmayin son bizi esir alirlar ac kopekler
Bu pic rahatsizlik vermis cevresine soyle dusunun bunu polis yerine herhangi bir sivil vatandaslardan biri gelip uyarsa sonu nasil biterdi boyle dusunun vatandas isimli arkadas oyle bir yazmiski sankida polis keyfi sekilde evinden almis
1..Polis in niye bu şahısa burmak zorunda kaldığı önemli....
2. Gece yarısı saat 3.30 da herkesi rahatsız edersen polis gelir tabi ki... polise direnirsen polis seni öyle veya böyle götürür...
3. Zaten polis seni götürmek zorundadır...
Ya seve seve ya s.ke si.e
4..zaten polis e direnecek guce sahipse bu demektir ki fazla sarhoş değildi...
Yani bilinçli bir şekilde piskopatlik yapıyordu..
5. Buda demektir ki yaşadıklarını fazlasıyla haketti...
Not.. Polis cik ler... yahu adamın kulağını niye patlayıp kalıcı zarar verin...
Niye haklı iken suçlu yerine düşen..
Polise çok teessüf ederim şiddetle kınıyorum!!!bu adada güya öğrencidir diye yaşayan içip sarhoş olup bir anda erkek olup size ana avrat söven ana vatan evladı bu tipi bence az dövdünüz o gözler iki taraflı morarıp kapanmalıydı...