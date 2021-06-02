Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti

Ailesi ile birlikte kalmakta olduğu ikametgâhtan gece geç saatte izin almaksızın dışarı çıkan 16 yaşındaki kızını kemerle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden ve “polise bir daha gidersen seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunan baba M.D kızının şikâyeti üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 02.06.21 tarihinde şiddet tehdidi kullanma ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar polis memuru Şükrü Hafız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, 31.06.21 tarihinde saat 17.30 raddelerinde, kalmakta oldukları ikametgâhlarında zanlı ve eşi B.D ile birlikte evden izinsiz ayrılan 16 yaşındaki kızlarının vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kemerle vurmak suretiyle darp ettiklerini söyledi.

Olayın ayni gün polise intikal ettiğini, şikâyetçi kızın anne ve babasından şikâyetçi olmadığı yönünde ifade vermesi üzerine anne ve babanın ikaz edilerek ileri işlem yapılmadığını belirten tanık polis, 01.06.21 tarihinde sat 00.30 raddelerinde ayni ikametgâh içerisinde zanlının kız, “beni bir kere daha polise şikâyet edersen seni öldüreceğim” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyetçi kızın anne ve babasından şikâyetçi olması üzerine ayni gün annesi B.D’ye ciddi darp suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, babası zanlı M.D’nin de tutuklandığını belirten tanık polis, olayda kullanılan kemerin emare alındığını, babası zanlı M.D’ye de bugün itibarıyla şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini aktardı.

Zanlının davasını imzalamayı ret ettiğine dikkat çeken tanık polis, tanık olayla ilgili yan komşuların tanık ifadelerinin mevcut olduğuna değindikten sonra KKTC’ de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)