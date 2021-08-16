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Polise saldıran zanlılardan biri yakalandı!

16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:14
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Polise saldıran zanlılardan biri yakalandı!

Dün akşam saatlerinde meydana gelen görevi başındaki polisi bıçakla yaralayarak kayıplara karışan kişilerden biri yakalandı.

Yakalanan zanlının Ecevit Takımcılar olduğu söyleniyor. Diğer zanlı kaçarken, yakalanan zanlının Pergama bölgesinde CÖŞ (Cürum önleme şubesi) tarafından ele geçirildiği gelen bilgiler arasında…

Dörtyol yolu yakınlarında yakalanan zanlının, şuan Demirhan Karakolu’nda ifade verdiği öğrenildi. Zanlının sorgusu devam ederken, yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı gelen bilgiler arasında.

Gelişmeler gelecek….

Son Güncelleme: 16.08.2021 21:42
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